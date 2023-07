Paola, decine di false reliquie di San Francesco in vendita su internet

“Scherza coi fanti ma lascia stare i Santi”: recita così un antico brocardo. E con il Santo Patrono della Calabria qualcuno ha pensato non di scherzare ma di truffare. È infatti di appena 219 euro il costo di un frammento del mantello di San Francesco di Paola messo in vendita sulla rete. Da settimane dei truffatori cercano, infatti, di vendere false reliquie di San Francesco su internet. L’allarme del raggiro arriva direttamente dall’Ordine dei Minimi del Santuario regionale di Paola. «Sono in vendita» spiegano i frati «su noti siti internet reliquie di San Francesco presentate come vere. Diffidate assolutamente sono truffe ai danni delle vostre tasche e soprattutto della fede».

Difatti su un sito viene messo in vendita un pezzo del mantello del Santo ma il reliquario e la pergamena non coincidono affatto. «E in ogni caso le reliquie – spiegano dal Santuario di Paola - non sono in vendita». I prezzi poi sono davvero irrisori: il brandello di mantello ha un valore, come detto, di soli 219 euro più 20 euro di spedizione.

Non è comunque la prima volta che si cerca di vendere oggetti spacciandoli come sacri ed originali sul web. Negli anni sono state scovate sulla rete altre reliquie poste in offerta a prezzi stracciati.

