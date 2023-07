Cosenza, due vasti incendi alla periferia sud. Il fuoco lambisce i veicoli in transito

Due vasti incendi sono in corso alla periferia sud di Cosenza. Il primo subito dopo il ponte Mancini, all'imbocco di corso Vittorio Emanuele, chiuso al traffico dal 2019 per una frana. Le fiamme hanno aggredito l'intero costone che sale verso il castello svevo, a colle Pancrazio. L'altro incendio poco distante, lungo la statale 19 all'altezza di Timpone degli Ulivi dove il fuoco lambisce i veicoli in transito. Sul posto squadre dei vigili del fuoco. Nella zona ci sono alcune abitazioni.