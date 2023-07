Giallo a San Giovanni in Fiore: proiettili su via Panoramica

Giallo su via Panoramica ieri mattina, a due passi dallo svincolo sud per San Giovanni della Paola-Sila-Crotone, viaggiando in direzione centro, dove qualcuno ha allertato i carabinieri di stanza in città, agli ordini del luogotenente Francesco Tamburello, dopo aver rinvenuto alcuni bossoli di pistola sul marciapiedi nelle vicinanze della struttura riabilitativa Anmic.

Riserbo assoluto e totale da parte degli inquirenti, tanto che non si ha notizia se ci sia stata o meno una sparatoria (come pure in mattinata era circolata voce) o, qualcuno, abbia volutamente deposto in quella zona i resti dei proiettili. Per intimidire chi? O, magari, per mandare un segnale a qualcuno per futili motivi?

Intanto sono in corso indagini a tutto campo da parte dei militari dell’Arma, dopo i primi rilievi anche minuziosi a seguito del transennamento della banchina contenente quel che restava dei bossoli.

