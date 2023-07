Incendia l’abitazione della ex moglie, arrestato un 41enne a Corigliano Rossano

Un gesto folle che poteva avere tragiche conseguenze. Un uomo ha incendiato la casa in cui abitano la ex moglie e i figli. Un dramma sfiorato che si è consumato nella frazione di Schiavonea nell’area urbana di Corigliano.

L’uomo, un 41enne del posto, ha agito nel tardo pomeriggio e per fortuna pare che in quel momento non vi fosse nessuno in casa. A quanto si è appreso l’uomo non avrebbe accettato la separazione dall’ex coniuge. Già in passato aveva manifestato comportamenti violenti e aggressivi, tanto che era stato destinatario di un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie. Una misura che non è servita a tenere lontano dal suo nucleo familiare il soggetto in questione che ieri ha deciso di entrare nuovamente in azione.

Questa volta il suo gesto ha dell’incredibile. Ha infatti appiccato fuoco alla casa familiare. Una colonna di fumo si è levata in cielo e i vicini hanno dato l’allarme.

