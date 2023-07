Montalto Uffugo, va all’Asp per un ecodoppler e l’intuizione del medico le salva la vita

La Calabria non è solo malasanità ma c’è anche una parte “sana” del servizio sanitario pubblico che lavora e che funziona e che fa scrivere pagine di buona Sanità. Come la storia di una donna, di Montalto Uffugo, alla quale è stata salvata la vita proprio al Poliambulatorio Asp di Quattromiglia, a Rende. La donna, infatti, si era recata presso la struttura pubblica per sottoporsi ad un esame di controllo attraverso un ecodoppler alle vene del collo.

L’angiologo, Sergio Filippo, che ha preso in carico la paziente nell’effettuare l’esame notò qualcosa che non andava alla tiroide. Quella tiroide al medico proprio non lo convinceva e così, nonostante il macchinario dell’ecodoppler non poteva certo diagnostica una patologia tiroidea, l’intuito dell’angiologo Filippo fa sì che mette in guardia la donna e la invita ad effettuare controlli mirati sulla ghiandola della tiroide. Un intuito infallibile lo si potrebbe definire questa del medico, se si pensa che subito dopo mirati accertamenti alla donna le viene diagnosticato un tumore, tra i più aggressivi, che se non preso in tempo, non avrebbe dato scampo alla paziente. Da lì inizia il percorso medico in altre strutture per curare e sconfiggere quel male che silente stava logorando il corpo della signora.

<<All’Asp di Quattromiglia mi hanno salvato la vita – commenta la signora con gli occhi lucidi – mi ero recata per un ecodoppler al collo e grazie all’angiologo che mi ha fatto l’esame ho scoperto invece di avere un tumore alla tiroide che nemmeno l’agoaspirato a cui mi ero sottoposta qualche tempo prima aveva individuato. Sono davvero grata al medico e a tutto il poliambulatorio. Dalla mia esperienza – conclude la donna - non posso che testimoniare come al suo interno ci lavorano medici bravissimi>>. Una storia, dunque, di buona Sanità calabrese che c’è e che merita di essere raccontata ma soprattutto una storia che dà giustizia alla struttura sanitarie pubbliche che in Calabria valgono e hai medici e sanitari che vi prestano la loro opera con competenze, serietà e dedizione.