Cosenza, marito e moglie beccati in casa con 5 chili di droga e una bomba a mano. Arrestati

Avevano in auto cinque chili di droga l’uomo e la donna – di 39 e 34 anni – arrestati, ieri mattina, dai carabinieri della Compagnia cittadina. I coniugi sono stati fermati per un controllo di routine a un posto di blocco allestito sulla provinciale per Mendicino. Alla richiesta dei documenti l’uomo e la donna hanno mostrato uno strano senso d’insofferenza. I militari dell’Arma hanno notato uno stato d’ansia ingiustificato visto che i documenti dell’auto, compreso il certificato dell’assicurazione, erano in regola.

Quello stato d’animo era dovuto, evidentemente, ad altro. Quel comportamento portava con sé un mazzo di punti interrogativi che andavano spulciati a uno a uno come i petali d’una margherita. Così, per sfatare la nuvola di dubbi che si andava addensando sempre più, i militari dell’Arma hanno proceduto alla perquisizione del veicolo. Alla fine i dubbi sono svanito e la realtà è apparsa in tutta la sua evidenza. A mano a mano che l’ispezione è andata avanti il termometro dell’ansia ha fatto segnare una temperatura sempre più elevata fino a quando i carabinieri hanno aperto il bagagliaio. A quel punto è sceso il gelo. Nello scompartimento posteriore della berlina c’era una busta di cellophane contenente quindici panetti di hascìsc (per un peso di circa un chilo e mezzo) e un altro involucro con all’interno della marijuana (per un peso di circa tre chili e mezzo).

I carabinieri hanno trovato anche una bomba a mano, modello M-75, del tipo ad ananas, di fabbricazione nell’Est europeo, completa d’innesco e in perfetto stato d’uso

