Emergenza cinghiali ad Acquappesa e Guardia

Emergenza cinghiali tra Acquappesa e Guardia Piemontese. Dopo i solleciti ad intervenire del gruppo consiliare di minoranza di Guardia adesso anche nella vicina Acquappesa consiglieri di maggioranza e opposizione intervengono sulla questione. La problematica non è affatto da sottovalutare. «Ho nuovamente scritto al dipartimento agricoltura e politiche forestali della Regione Calabria ed al Presidente dell’ATC CS3 – spiega il sindaco di Acquappesa Francesco Tripicchio – in quanto la problematica relativa alla presenza di cinghiali, anche in zone urbane, si è addirittura aggravata. Ai nostri interlocutori abbiamo evidenziato che, come già comunicato circa un mese fa, è cospicua e frequente la presenza di cinghiali, anche in branchi, in zone antropizzate, con gravi conseguenze per la tranquillità della cittadinanza e, non di meno, per la pubblica e privata incolumità.

