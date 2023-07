L’Università della Calabria apre le porte alle future matricole

Un ateneo all’avanguardia, innovativo e proiettato nel futuro della ricerca e del progresso. È così che l’Università della Calabria si presenta alle future matricole. Proseguiranno, infatti, per tutto il mese di agosto le giornate dedicate agli Open days che sono finalizzati all’accoglienza delle future matricole. Ma l’ateneo di Arcavacata mantiene un contatto diretto con gli studenti che sceglieranno di laurearsi all’Unical. Infatti, è attivo uno sportello per parlare con il personale dell’area Orientamento e ottenere informazioni su corsi di laurea, modalità di iscrizione, benefici del diritto allo studio (borse, alloggio e mensa), tasse e contributi, servizi e attività nel Campus. Il servizio è attivo sempre tranne sabato e domenica. L’Università della Calabria apre le porte alle aspiranti matricole e alle loro famiglie con gli Open days durante i quali è possibile visitare gli stand informativi sulle sei aree disciplinari e sui servizi offerti dall’ateneo. I prossimi appuntamenti in programma sono previsti per lunedì prossimo e poi, nel mese di agosto, per 2-3-4-22-23-24-25 agosto dalle ore 9 alle 13 nel Centro Congressi “Beniamino Andreatta”. In questi giorni e fino al 25 agosto è possibile iscriversi partecipando al bando di ammissione standard che mette a disposizione 4.000 posti, che si aggiungono ai 1.600 già assegnati nella fase di ammissione anticipata.

