Lattarico, botte alla moglie: la figlia chiama i carabinieri e lo fa arrestare

Prima la lite verbale, poi l’aggressione alla moglie. Un ennesimo triste caso di maltrattamenti in famiglia, consumatosi tra le mura domestiche, a Lattarico. È successo nella frazione di Regina, dove è stato arrestato un 50enne in flagranza di reato, residente a Lattarico, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

La furiosa lite tra i due coniugi era, infatti, in corso all’interno delle mura domestiche, pare per motivi di separazione, fino a che la figlia minorenne della coppia, nel sentire le urla della madre e i pianti, mentre il marito pare la stesse picchiando e le inveiva contro, ha ripreso le scene con il suo telefonino. La ragazzina, inoltre, nonostante la paura, ha prontamente inviato all’istante il video sul cellulare del comandante della stazione dei carabinieri di Lattarico, Gerardo Paldino.

