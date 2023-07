Affidata la gestione dello stadio per 5 anni al Cosenza Calcio, ok del Consiglio alla convenzione

Forse i consiglieri dovranno abituarsi all'idea di riunirsi nel salone di rappresentanza in occasione delle sedute assembleari. Almeno per il momento. È accaduto pure ieri, non potendo usufruire dell'emiciclo municipale, interessato, ormai da tempo, da lavori di ripristino. La delegazione di Palazzo dei Bruzi finora è stata ospitata nella sala delle adunanze della Provincia per ottemperare alle pratiche consiliari, anch'essa, però, sottoposta a interventi di rifacimento. Una situazione precaria che tutti sperano possa risolversi a breve.

Ad ogni modo il civico consesso di ieri ha alimentato un dibattito abbastanza frizzante, specie nel momento in cui bisognava approvare l'affidamento in concessione per cinque anni dello Stadio comunale “Gigi Marulla” al Cosenza Calcio, frutto dello schema di convenzione sottoscritto nei giorni scorsi tra le due parti interessate. Che poi era l'argomento più importante, considerato il rinvio del punto sul Bilancio di previsione. Un accordo, quello formalizzato tra l’amministrazione Caruso e il sodalizio di via degli Stadi, raggiunto dopo settimane di colloqui, incontri e interlocuzioni, contraddistinto anche da polemiche e dal botta e risposta tra il sindaco e il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio.

L’elaborato, comunque, alla fine ha visto la luce, adesso certificato dal Consiglio comunale, per cui le opere di ripristino dell'impianto sportivo potrebbero, teoricamente, iniziare subito. Una concessione spalmata in cinque anni e dal canone aumentato, passato dai precedenti 50mila euro annui a novantamila, per complessivi 450mila euro, che invece di finire nelle casse del Municipio dovranno servire a rendere maggiormente decorosa la struttura. Ai gruppi di minoranza (astenutisi all'atto del voto: erano presenti Francesco Caruso, Michelangelo Spataro, Francesco Cito e Alfredo Dodaro, più Francesco Luberto della lista Bianca Rende Sindaca) è rimasto il dubbio, soprattutto per ciò che concerne i lavori alla Tribuna B, chiusa poiché inagibile.

