Acquaformosa, tra fede e tradizione popolare si rinnova la festa della Madonna del Monte

Tra fede e tradizione popolare. Si rinnova la festa della Madonna del Monte. Ad Acquaformosa e Lungro, nell' Arbëria Cosentina, in località Piano del Faggio, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, si è celebrata la solenne cerimonia të Shin Mërisë e Malit - della Madonna del Monte. La festa officiata dal vescovo di Lungro, monsignor Donato Oliverio, dal parroco di Acquaformosa, Raffaele De Angelis e dai papades Francesco Mele e Sergio Straface, affonda le radici in epoca antichissima.

La cerimonia si svolge all' interno dell' omonima chiesa fondata dai monaci cistercensi di Santa Maria de Leucio ( XII secolo), che con i suoi 1492 metri sopra il livello del mare, è uno degli edifici religiosi tra i più alti della Calabria. Il rito religioso prosegue con la processione che si snoda lungo un suggestivo percorso tra le faggete del versante sud-occidentale del Parco nazionale del Pollino. La festa richiama pellegrini e turisti provenienti da diverse località nella provincia Cosentina. Giunti sulla vallata dove in tempi remoti venne ritrovata la statua lignea con l' effige della Madonna del Monte, i fedeli praticano il tradizionale lancio della pietra per rinnovare l' auspicio del ritorno sul luogo sacro per gli anni a venire.