"Lidi abusivi" sulla spiaggia di Cetraro: sequestrata una "distesa" di lettini, ombrelloni e sdraio

Operazione “spiagge libere” su tutto il litorale cetrarese. I militari dell’Ufficio circondariale marittimo della cittadina, agli ordini del comandante, il Tenente di vascello Alfonso Luca Migliore, ieri mattina, hanno, infatti, sequestrato numerose attrezzature balneari abusive di vario genere, lasciate in bella mostra sulla spiaggia dai rispettivi proprietari, nonostante i divieti in merito. In particolare, sono state poste sotto sequestro 140 attrezzature, tra ombrelloni, sedie sdraio e lettini, con un intervento che ha permesso di rendere nuovamente fruibile da tutti una vasta area costiera.

Le attrezzature sequestrate rappresentavano, infatti, dei “segnaposto”, posizionate di solito in punti strategici delle spiagge, ma, nello stesso tempo, impedivano la corretta fruizione dell’arenile libero da parte di tutti. L’attività è stata svolta anche a seguito delle numerose segnalazioni da parte di cittadini e bagnanti, che hanno, appunto, inteso denunciare la presenza permanente, sulle spiagge cittadine, di ombrelloni e attrezzature varie, che ne impediscono, come già sottolineato, la libera fruizione.

Non è la prima volta, purtroppo, i militari del locale Ufficio circondariale marittimo sono costretti a intervenire per impedire questa cattiva abitudine, molto diffusa in tutto il comprensorio tirrenico cosentino, e che sottrae, di fatto, la spiaggia al pubblico utilizzo, costituendo, altresì, un illecito ai sensi della normativa vigente. I trasgressori sono, pertanto, avvisati, visto che i controlli sulle spiagge del territorio continueranno per tutta l’estate, a beneficio della loro libera e piena fruizione da parte di turisti e bagnanti che hanno scelto la cittadina tirrenica quale meta delle loro vacanze.