Castrovillari, donna investita da una Smart: trasferita in pronto soccorso

Sarebbe stata investita sulle strisce pedonali. Saranno i carabinieri della Compagnia di Castrovillari a definire la dinamica di un duro incidente stradale avvenuto ieri mattina davanti alla Chiesa dei Sacri Cuori: una piccola Smart ha colpito una donna in transito sulla carreggiata: è rimasta stesa per diversi minuti sull'asfalto infuocato. Sul posto sono prontamente giunti alcuni militari della Compagnia del Genio Guastatori (la Caserma Manes è nelle vicinanze), che hanno provveduto a portarle le prime cure del caso, creandole, con dei pannelli, un po' di ombra attorno e sostenendola nel momento di emergenza. È seguito l'arrivo dei carabinieri della Compagnia di Castrovillari e, di seguito, dei sanitari del 118. In pochi minuti la donna è stata imbracata su una barella, quindi trasferita immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale di Castrovillari.