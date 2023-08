Il Parco del Benessere a Cosenza? Una discarica a cielo aperto

A sentire le lamentele dei cittadini, il problema interessa un po’ in tutti i quartieri. Sullo sfondo i cumuli di rifiuti presenti, in effetti, lungo le strade del capoluogo bruzio, posizionati anche in bella vista.

La mappa delle discariche è abbastanza corposa e non risparmia le arterie del centro. Basta percorrere il Parco del benessere per farsene una idea. È proprio dal viale alberato che provengono le maggiori segnalazioni, non fosse altro perché molto frequentato dai cosentini, ormai abituati alle passeggiate all’aria aperta e all’utilizzo della bicicletta quale mezzo per raggiungere velocemente e senza l’assillo del traffico le località prossime all’isola pedonale. Da settimane, forse anche da mesi, insiste un ammasso di spazzatura adagiata alla parete del liceo scientifico Fermi sede di via Isnardi, interessato da lavori di abbattimento e ricostruzione sulle cui ceneri sorgerà un nuovo edificio scolastico all’avanguardia.

Nel frattempo, però, la parte rimasta ancora intatta, quella che si proietta sul Parco del benessere, appunto, è stata trasformata in un deposito di immondizia dai soliti incivili, dove si trova di tutto. Non certo un panorama edificante agli occhi dei passanti. Stesso scenario qualche metro oltre, nei pressi dell’ex hotel Centrale, zona completamente sopraffatta dalla spazzatura. Anche sull’altro lato della carreggiata si notano cataste di rifiuti. E non mancano gli appelli all’amministrazione comunale, provenienti non solo dai quartieri del centro ma pure dalle periferie.

