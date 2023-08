Cassano, guardia medica a mezzo servizio e per l’esenzione ticket si va... a Trebisacce

Al Poliambulatorio Cassano manca il medico, per esenzione ticket costretti fino a Trebisacce. I pazienti con patologie oltre al danno devono aggiungere anche la beffa. Al Poliambulatorio di Cassano, manca il medico e per l’esenzione del ticket devono recarsi agli uffici di Trebisacce. È quanto denuncia, Francesco Garofalo, portavoce del Comitato Spontaneo di Cittadini, per la tutela della salute pubblica, della città delle terme. Tutto nasce dal fatto, che il sanitario incaricato, ha optato di fare il medico di base. Una situazione – rilevano dal Comitato per la salute –, risaputa, di cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ne era già da tempo a conoscenza. Ancora una volta, a pagare il prezzo sono le fasce più deboli della popolazione residente, costretta loro malgrado, a sobbarcarsi 40 chilometri con aggiunti costi, per il solo semplice rinnovo del ticket. «Poiché si tratta di malati anche con gravissime affezioni – rimarca il portavoce del comitato -, l’Azienda Sanitaria, avrebbe dovuto provvedere a nominare il nuovo sostituto, che ad oggi, non è avvenuto. Siamo altresì a conoscenza, che gli anziani soli e persone in difficoltà, non possono raggiungere la cittadina dell’Alto Ionio, per mancanza di mezzi ed accompagnatori a loro disposizione.

Ma i disagi in ambito sanitario non si fermano a questo problema. Proprio ieri l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha comunicato che, malgrado il distretto sanitario abbia posto in essere tutte le procedure di competenza, il servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica), per mancanza di personale sanitario, nella frazione di Doria non sarà attivo dalle 20 alle 08 del 12 agosto; dalle ore 8 alle ore 20 del 13 agosto; dalle 8 alle 8 di Ferragosto; dalle 20 alle 8 del 18 agosto; dalle 20 alle 8 del 19 e dalle ore 20 alle 8 del 26 agosto. Pertanto l'utenza potrà rivolgersi, in caso di necessità, al servizio di emergenza urgenza (118).

