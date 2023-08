Carenza idrica e roghi di rifiuti. A Corigliano i soliti disagi estivi

Non c’è pace per i cittadini della più grande area urbana della provincia di Cosenza costretti a fare i conti non solo con i disagi sanitari e la mancanza di servizi ma anche con carenza idrica e spazzatura. Notti d’estate in periferia tra disagi e azioni prive di senso civico. Il viaggio nella bolgia dei disagi inizia da un problema, abbastanza serio visto il periodo estivo, che sta affliggendo i residenti di contrada Foggia nell’area urbana di Corigliano. Da quanto si apprende, anche per le numerose denunce via social, da più di 15 giorni nella popolosa contrada manca l’acqua. Un problema, che sarebbe già odioso nei mesi invernali ma che come è facilmente intuibile si acuisce con le alte temperature di questa estate.

Nella località ausonica insistono anche attività agricole e commerciali ed il problema è divenuto ormai insostenibile. Pare, inoltre, che nonostante le continue sollecitazioni agli uffici comunali preposti ancora non si sia riusciti a risolvere il problema, aggravato dal fatto che pare anche il servizio di autobotte non si stia rivelando efficace. Non lo è perché la contrada è abbastanza popolosa e conta la presenza di diverse attività commerciali tra cui parrucchieri e bar.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza