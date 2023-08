San Giovanni in Fiore, lavori in corso sulla 107. Cantieri aperti pure di notte

Dopo qualche stagione di austerità, la Statale 107 che congiunge con i suoi 138 chilometri il Tirreno di Paola con lo Jonio di Crotone, è davvero sempre più un’arteria europea e ben custodita. Presidiata e riguardata.

Merito dell’Anas cosentina e del Compartimento del capoluogo Catanzaro che davvero, a 50 anni dalla sue entrata in funzione, è sempre più perfetta a livello di manto stradale, segnaletica e tenuta ad “opera d’arte”. In questi giorni in Sila sono almeno 4 i cantieri aperti sempre allo scopo di migliorarne le condizioni e renderla sempre più sicura.

Lavori che necessariamente debbono compiersi con la bella stagione, atteso che nel cuore dell’Altipiano in inverno è proibitivo operare. Certo non mancheranno disagi e code, ma i lavori debbono essere pur fatti: perciò meglio “studiare” quando mettersi in viaggio.

