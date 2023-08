Servizi ferroviari, disagi per i viaggiatori di Cosenza

Disagi anche nella nostra provincia a seguito dei lavori di manutenzione alle infrastrutture dell’Alta Velocità sulla tratta Salerno-Roma e Roma-Firenze che dureranno fino al 18 agosto. Cancellati alcuni convogli e modificati gli orari di altri treni tra cui c’è l’anticipo di due ore della corsa del Frecciarossa Reggio Calabria-Venezia: dalle 6,28 parte ora alle 4,28. Da Paola anziché alle 8,04 alle 7,14 e da Cosenza si deve partire alle 7,23 o per mettersi al sicuro alle 6,15. E non ci sono collegamenti data l’ora. Non sono state prese le adeguate contromisure e così il caos impera in molte ore del giorno. La direzione regionale di Trenitalia non ha previsto un Piano alternativo che consenta ai passeggeri di raggiungere Paola, da dove partono i convogli a lunga percorrenza, in un orario congruo. Non si è tenuto conto delle giuste coincidenze. Problematiche tecniche l’altro ieri hanno addirittura fatto precipitare i viaggiatori dalla padella nella brace quando per quasi due ore dalle 15 in poi la linea tra Paola e San Lucido è rimasta bloccata per un guasto di natura elettrica. Molte corse da Cosenza a Reggio e viceversa sono state cancellate mentre i treni a lunga percorrenza hanno accumulato ritardi non di poco conto.

Il treno Frecciarossa Sibari-Bolzano, ora limitato a Trento, in questi giorni è stato anticipato alle 6,29 a Paola e da Cosenza per non rischiare da perderlo si deve partire alle 5,23. L’anticipo degli orari danneggiata gli utenti. Lunedì sera il treno proveniente da Napoli è arrivato a Paola con un’ora di ritardo rispetto alle 23,25 ed è stato limitato nello scalo della città del Santo senza proseguire per Vaglio Lise con disagi per molti viaggiatori.

