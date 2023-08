Fuscaldo, tenta di farsi esplodere con la bombola del gas: salvato dai vigili del fuoco

Tenta di farsi esplodere con la bombola del gas, salvato dai vigili del fuoco del distaccamento di Paola. I fatti sono accaduti a Fuscaldo. L'uomo un 51enne del posto con problemi psichici è stato bloccato. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Paola e i servizi sociali del Comune. Un vigile del fuoco sarebbe stato anche aggredito. A quanto pare l'uomo si era barricato a casa ed è stato necessaria una azione di forza per entrare nell'abitazione.

L'uomo è stato poi portato dal 118 in ospedale, al pronto soccorso di Cetraro, in attesa di essere trasferito in una struttura adeguata alle cure del caso. Il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, dopo le valutazioni del caso e sentiti i sanitari ha autorizzato il trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Il problema è anche rappresentato dal fatto che il 51enne è rimasto a stazionare per lungo tempo in pronto soccorso - con tutte le problematiche del caso per i servizi di emergenza - a causa dell'assenza di posti nel reparto di psichiatria del Gino Iannelli. Tutto questo anche nell'attesa quindi di riuscire a trovare una struttura adatta.