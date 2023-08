Cosenza, pronti a essere sbloccati i lavori al “Fermi”

Rimangono le staccionate a delimitare l’area interna del cantiere. Di operai o mezzi intenti a rimuovere i detriti della demolizione per il momento non c’è traccia. Eppure i lavori di abbattimento del plesso di via Isnardi del Liceo Scientifico “Fermi” erano iniziati a tutto spiano, rimasto vacante poiché la Provincia lo dichiarò inagibile, provvedendo, poi, a redigere un progetto all’avanguardia destinato a soppiantare, appunto, il vecchio edificio con una scuola moderna e sicura, attraverso la realizzazione di spazi dedicati, biblioteche e quant’altro.

Gli interventi dovrebbero riprendere a stretto giro di posta, comunque, bloccati, a quanto pare, dalla presenza di alcune cisterne nel terreno emerse, fanno sapere da piazza 15 Marzo, durante le operazioni di smantellamento dello stabile. Cisterne che una volta controllate dovranno essere rimosse. La realizzazione della nuova scuola, ad ogni modo, rappresenta la priorità assoluta dell’esecutivo provinciale (qualche mese addietro il presidente Rosaria Succurro effettuò un sopralluogo nel “Fermi” annunciando, appunto, l’immediato avvio della demolizione) che facendo leva sui fondi del Pnrr ha messo mano a quasi tutti gli Istituti cittadini di proprietà dell'Ente, avviando dei restyling comprendenti anche adeguamento sismico ed efficiantamento energetico.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza