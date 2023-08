Baby vandali in azione a Scalea, indagini dei carabinieri

Ancora un’azione vandalica a opera di minori sull’Alto Tirreno cosentino. Nella giornata di ieri è stata diffusa, prima sui Social, la notizia di una “bravata” avvenuta nei giorni scorsi a Scalea.

Una panchina è stata sollevata da un gruppo di ragazzi e spostata in un luogo diverso. Poi, è stata riportata al suo posto dove adesso si trova. Ma le immagini di questa azione sarebbero state riprese con gli smartphone e diffuse sui Social. Una “prassi” delle bravate commesse da baby vandali. Sulla ricostruzione della vicenda, il condizionale è d’obbligo perché ci sono indagini in corso.

Infatti, i carabinieri della Compagnia di Scalea, guidati dal capitano Andrea D’Angelo, hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto. Ciò che risulterebbe alle forze dell’ordine è che la panchina è stata sollevata e spostata. Adesso, l’attività investigativa sta cercando di individuare i responsabili della bravata.

