Dirigenti scolastici in Calabria, giorni chiave per le sedi

Due settimane bollenti. Non solo per le temperature che tornano a salire, ma soprattutto per le scadenze che attendono il popolo della scuola in vista del primo settembre quando scatterà la presa di servizio per chi ha cambiato scuola, e magari pure il primo collegio dei docenti dell’anno scolastico 2023/2024.

Collaboratori scolastici

Tutto pronto per il nuovo concorso destinata al personale Ata ex Lsu, grazie a un bando che mette a disposizione 590 posti. Si tratta di una procedura attivata in seguito all’internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole. Da ieri è possibile presentare la domanda di partecipazione. È aperto anche a quanti sono in possesso solo della terza media, ma sono richiesti cinque anni prestati nelle scuole statali come dipendente nelle ditte di pulizia. Per presentare la domanda ci sarà tempo sino all’8 settembre.

Presidi precari

I dirigenti scolastici, invece, hanno avuto tempo sino al 15 agosto, per presentare domanda qualora fossero interessati ad assumere la reggenza d’una delle ottanta scuole calabresi sottodimensionate o normodimensionate in deroga e che quindi per il prossimo anno scolastico dovranno essere affidate alla direzione di presidi reggenti. Il numero esatto è stato indicato nel corso dell’incontro tra l’Ufficio scolastico regionale (Usr) e i sindacati calabresi di categoria. Il numero più cospicuo riguarda la provincia Reggio con 22 sedi senza preside. A seguire il Cosentino dove sono 21, quindi le altre tre province. Le ventuno scuole senza preside tra Pollino e Sila sono la Direzione didattica n. 2 di Castrovillari; gli Istituti comprensivi di Aprigliano, Cropalati, Longobucco, San Sosti, San Fili, Malvito, “Tommaso Cornelio” di Rovito, Bianchi-Scigliano, Fuscaldo, San Giacomo-La Mucone di Acri, Sibari e Cassano centro. Poi gli Istituti di istruzione superiore di Diamante, Praia a Mare, Spezzano Albanese, San Marco Argentano, il “Cosentino Todaro” di Rende, il “Ls-It-Itc Altomonte” di Roggiano Gravina. Poi l’Istituto omnicomprensivo “G. Coppa”+Lc-Isa di Luzzi e il Convitto nazionale “Bernardino Telesio” di Cosenza. Per gli affidamenti, bisognerà aspettare la prossima settimana.

Spazio ai precari

Completata la fase delle immissioni in ruolo, comprese la “Call veloce” e la “Mini Call veloce”, restano da assegnare gli incarichi annuali che sono attese da migliaia di precari inseriti nelle Graduatorie a esaurimento (Gae) ancora non esaurite e nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). Nel dialogo di luglio con i leader regionali dei sindacati di categoria, l’Ufficio scolastico regionale ha snocciolato anche queste date assieme alle altre, a cominciare dalle immissioni in ruolo e a seguire con la mobilità annuale tra utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Saranno affidate tra il 21 e il 26 agosto. A naso, considerato il comportamento tenuto sinora dall’Ufficio scolastico regionale che ha rispettato appieno le scadenze, spesso anzi anticipando i tempi, è possibile che già lunedì prossimo arrivino i tanto attesi incarichi con l’assegnazione ai precari della sede in cui dovranno prendere servizio venerdì primo settembre.