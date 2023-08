Cosenza, la “Catena spezzata” di Tot attaccata dalla ruggine

Tra le aree trascurate della nostra città c’è quella limitrofa all’Ara dei Fratelli Bandiera, tra la Massa e Casali. In questa zona, oltre alla stele che ricorda il sacrificio dei due patrioti, tra i protagonisti del Risorgimento, c’è una scultura di Amerigo Tot, “Catena spezzata”, monumento-simbolo posta tempo fa nel vallone di Rovito. È in condizioni pessime, attaccata dalla ruggine. Il caso viene sollevato da Enzo Le Pera, infaticabile gallerista e cultore dell’arte, da oltre 50 anni attivo sul nostro territorio, autore della “Guida alle sculture di Cosenza” (dovrebbe uscire a metà settembre).

«Per potere affermare che Cosenza possa essere considerata una città europea e che la cultura debba giocare un ruolo importante, bisogna salvaguardare il proprio patrimonio artistico», afferma Le Pera, «la scultura di Amerigo Tot durante la sindacatura Mancini ha avuto un intervento di restauro, fatto effettuare dall’ing. Pietro Mari; adesso necessita di un restauro conservativo. Pochi denari e tanta volontà; ma quest’ultima manca. La politica non riesce a risolvere il pur modesto problema - sottolinea Le Pera - dal 2018, durante ben due sindacature, combatto questa battaglia, inutilmente. Mi rivolgo a tutte le forze intellettuali della città che sposino la richiesta e martellino chi può e deve avere voglia di fare.

