Le voci del Raganello, i sette testimoni del dramma: “Per noi non c'è pace” VIDEO

Non è stato semplice per nessuno tornare - fisicamente o con la mente - in quei luoghi. Per ognuno dei protagonisti della vicenda di morte c'è un prima e un dopo 20 agosto 2018. La piena del Raganello, a Civita, è costata la vita a dieci persone ma ne ha segnate molte di più di esistenze. Dopo cinque anni si va ancora a caccia di spiegazioni. Chiunque, anche tra i diretti interessati, continua a porsi domande e la narrazione della tragedia è stretta nella morsa di due grandi versioni: da una parte chi attribuisce alla casualità e alla forza tanto poderosa quanto incontenibile e imprevedibile della natura l'innalzamento fino a quasi un metro e settanta del livello del torrente; dall'altra chi individua negli errori di chi amministra il territorio l'epilogo tanto triste e crudele. Posizioni totalmente differenti che rimbalzano da un'aula di tribunale a un'altra, tra un processo e un altro. Ciò che non cambia è la sostanza, appunto: c'è un prima e un dopo 20 agosto 2018.