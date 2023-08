Madonna del Castello di Castrovillari, segnalati nuovi crolli

Segnalati nuovi crolli sul costone orientale del colle della Madonna del Castello. L’ultimo sbalzo di temperatura, infatti, ha colpito con forza bruta questo gigante di argilla posto al centro di quattro vallate e di due fiumi. Una frustata che potrebbe far pensare all’avvento di altre problematiche. Su tutte la continua perdita del collettore che bypassa la fognatura del centro storico proprio nel cuore della corona della frana.

Due problemi, tutti concentrati, che si uniscono al terzo: la gara d’appalto per l’attività di consolidamento è stata aggiudicata l’8 agosto scorso e il comune ha il nome dell’impresa che andrà ad effettuare l'intervento di consolidamento. Tutto grazie a 2 milioni e 980mila euro stanziati dal la Regione. Allo stato, però, non si vedono mezzi e operai a lavoro per ricostruire il versante ferito. E c’è di più: anche la stradella aperta per i mezzi per le operazioni di carotaggio è stata nuovamente ingoiata dalla vegetazione del Fiumicello. Inutile dire che la Natura ha tempi diversi rispetto a quelli dell’uomo e che, nonostante le continue emergenze, la problematica non sembra innescare i termini di lavorazioni attese dal 5 marzo del 2012. Ben 11 anni intervallati dalla riapertura della strada di accesso alla Basilica Minore – Santuario mariano (agosto 2018). In tre mesi si riuscì - grazie a 500mila euro - a frenare il fenomeno erosivo oggi esaltato dalla presenza di sorgenti di acqua e di “vuoti argillosi” che non sono mai stati sondati. Tra i quesiti aperti c’è anche quello riguardante il rilancio archeologico dell'area sottostante il Santuario – Basilica Minore Santa Maria del Castello.

