Paura sulla SS 534 a Cassano Ionio, auto va a fuoco. Passeggeri illesi, ma traffico in tilt

Da poche decine di metri avevano lasciato la Statale 106 e imbeccato la Statale 534 quando, tutto d’un tratto, la loro autovettura ha preso fuoco.

È quanto accaduto in mattinata nelle vicinanze dell'innesto tra la statale 534 e la statale ionica 106 nei pressi del quadrivio dei Laghi di Sibari. La vettura, probabilmente una Mercedes, ha accostato allo svincolo per contrada Lattughelle, nel Comune di Cassano e ha continuato a prendere fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada dei distaccamenti di Rossano e di Trebisacce, i Carabinieri e la Polizia locale di Cassano e, soprattutto, i vigili del fuoco di Rossano che hanno provveduto a spegnere le fiamme.



Fortunatamente conducente e passeggeri non hanno avuto nessuna conseguenza riuscendo a mettere in salvo anche gran parte dei bagagli ma la vettura è stata completamente distrutta dal rogo. Qualche disagio anche per il traffico veicolare sia sulla statale 534 che sulla statale 106 risolto definitivamente nel giro di poche ore.