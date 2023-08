Violento nubifragio sulla costa tirrenica cosentina: torrenti straripati e fango sulle strade

Un violento nubifragio si è abbattuto circa un'ora fa sulla costa tirrenica cosentina. Si sono registrati diversi danni ma non di grossa entità. Dal mare - dove la gente era assiepata a godersi le ultime ore di un caldo week end - è stata una fuga generale. Risultato? La statale 18 è stata presa d'assalto dai turisti e lunghe sono state le code verso il bivio per Cosenza.

Alcuni torrenti sono straripati portando una colata di fango sulle strade per poi riversarsi a mare che è diventato marrone. Diversi disagi si sono inoltre registrati nei lidi e nelle zone basse del paese conscantinatj e garage allagati. Sant'Agata e la zona marinara - compresa l'area della stazione per qualche ora sono rimaste allagate. Alcune strade sono state interdette al traffico per provvedere a togliere il fango dalla carreggiata.