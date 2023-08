Montalto Uffugo, evade dai domiciliari e brucia l’auto della sua ex a Taverna

Era stato posto ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, ma durante il consueto controllo dei carabinieri in casa non c’era. Non solo: evaso dai domiciliari, incendia l’auto della ex. Si tratta di un 38 enne di Luzzi, F. R., nei confronti del quale i carabinieri di Rende hanno eseguito l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari e l’applicazione della custodia in carcere per il reato di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. L’uomo, accusato di reati persecutori nei confronti dell’ex convivente, per il quale è tuttora indagato, era stato sottoposto lo scorso 26 luglio alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il 17 agosto i militari di Luzzi, come di prassi, hanno effettuato un controllo a casa dell’uomo, per verificare che questo fosse regolarmente in casa come previsto dalla misura cautelare cui era sottoposto.

Il 38enne, però, non era nel suo domicilio: si era allontanato per raggiungere l’ex compagna, a Taverna di Montalto Uffugo, nell’abitazione di un’amica di quest’ultima, spaventando le due figlie minori.

