Incidente sulla 106, due giovani sbalzati fuori dall'abitacolo ma miracolosamente illesi

Sono miracolosamente illesi i due giovani rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto questa notte lungo la statale 106 in località San Giacomo nel territorio del comune di Calopezzati. Per cause in corso di accertamento, l'auto su cui viaggiavano si è ribaltata sbalzandoli fuori dall'abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano ed anche una ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti all'ospedale di Rosaano