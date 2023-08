Scalea, un’area di località Petrosa trasformata in discarica

La Polizia locale ha proceduto al sequestro - e all’invio della relativa Cnr (Comunicazione delle notizie di reato) in Procura - di un’area di circa 1000 mq in località Petrosa, utilizzata come discarica. Il reato contestato è quello previsto dall’art. 256 comma III Codice dell’Ambiente. È quanto ha reso noto ieri il sindaco Giacomo Perrotta, attraverso una breve comunicazione ufficiale, alla quale ha anche allegato alcune foto dell’area oggetto del sequestro. Proprio questa zona del territorio scaleoto, nei mesi scorsi, è stata più volte oggetto di segnalazioni da parte di cittadini e di esponenti dell’opposizione consiliare, che hanno, appunto, fatto rilevare nella stessa l’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti abbandonati, segnalando, altresì, i conseguenti disservizi e problemi e appellandosi all’amministrazione comunale, affinché fossero presto affrontati e risolti. In particolare, a raccogliere le loro voci fu il consigliere di opposizione Eugenio Orrico, capogruppo di “Scalea bene comune”.

