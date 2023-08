Spezzano Albanese, niente acqua da 48 ore nei laboratori dell’Asp: disagi e tante polemiche

Situazione critica e davvero incresciosa quella in corso da oltre 48 ore nella sede dell’Asp spezzanese dove sono ubicati gli ambulatori, la guardia medica e gli uffici amministrativi. Da due giorni, infatti, manca l’acqua corrente ai rubinetti dei servizi igienici, motivo per cui operatori e utenza non usare i bagni neanche per lavarsi le mani. E quando capita, per quanto si è saputo, i dipendenti (medici o impiegati) devono recarsi a casa per farlo. Il disagio, per come segnalato anche da diversi cittadini incide maggiormente sull’utenza perché, oltre alle prenotazioni al Cup, nello stabile di proprietà comunale ma dato in comodato d’uso all’Azienda sanitaria, si svolgono giornalmente delle prestazioni mediche negli ambulatori di fisiatria ed altre branche, oltre che per i veterinari e soprattutto le vaccinazioni pediatriche. In conseguenza di ciò, il personale medico e paramedico, in mancanza del prezioso liquido, non può neanche disinfettarsi onde procedere alle prestazioni. Per quanto è trapelato sembra che dagli Uffici Asp sia partita una o più segnalazioni di disservizio all’Ufficio tecnico dell’Azienda provinciale che avendo in uso i locali deve provvedere alla riparazione di un qualcosa che al momento è guasto. Difatti, dal Municipio avrebbero inviato un idraulico in loco che avrebbe costatato il danneggiamento dell’autoclave, motivo per cui spetta a chi gestisce la struttura socio-sanitaria provvedere alla riparazione del danno.

