Cosenza, migliorare lo stadio “Marulla” per accogliere la tifoseria

Se si parla dello stadio “Marulla” la domanda che si pongono tutti i tifosi in questo momento: quando ripartiranno i lavori alla tribuna B? Il Cosenza calcio dopo la firma della convenzione con Palazzo dei Bruzi per la gestione quinquennale dell’impianto è all’opera con le carte relative alla ristrutturazione dello storico settore. All’inizio della prossima settimana potrebbe esserci qualche novità. Il Comune dovrebbe consegnare al club rossoblù un elaborato che tiene conto dei rilievi effettuati finora sulla tribuna. Nel frattempo, dello Stadio hanno parlato in Municipio una delegazione del Direttivo dell’Associazione “Cosenza nel cuore”, formata dall’avvocato Antonello Aprile e dall’ingegnere Salvatore Arcuri, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Damiano Covelli, accompagnato dall’ingegnere Pietro Filice.

L’assessore Covelli nel corso della riunione ha illustrato i termini della convenzione.

La delegazione di “Cosenza nel cuore” si è soffermata sull’articolo 10 che prevede l’obbligo da parte del Cosenza calcio di «verificare e garantire la massima qualità di bevande e altri prodotti alimentari, nel rispetto dei prezzi di mercato». Successivamente, è stata trattata la questione del finanziamento di 9 milioni di euro che l’amministrazione comunale ha chiesto alla Regione Calabria, con lo scopo di effettuare interventi di riqualificazione dell’impianto. L’assessore Covelli ha precisato che «ancora non si è avuto alcun riscontro dalla Cittadella regionale in merito all’accoglienza dell’istanza e agli eventuali tempi di erogazione».

