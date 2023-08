Corigliano Rossano, ammodernamento della Statale 106: molte novità pure nel tratto cittadino

Dicembre 2024. Potrebbe essere questa la vera data di svolta per il territorio. Ed è a questa data a cui in tanti puntano e in cui tanti sperano per vedere realizzato un sogno, troppe volte rinviato, troppe volte calpestato, troppe volte strumentalizzato. Parliamo della realizzazione del nuovo tracciato della 106 che dopo attese, rinvii, integrazioni, dibattito politico e quant’altro, è ad un passo dal diventare realtà con la realizzazione di un tracciato a quattro corsie, strutturato in maniera sicura e moderna.

La querelle dei mesi scorsi sui ritardi e relative responsabilità è ormai alle spalle e ora bisogna concentrarsi sui prossimi mesi che saranno cruciali. Ma qual è lo stato dell’arte? In prima battuta, in una visione ottimistica, si era palato della primavera del 2024 per l’avvio della realizzazione delle opere che però realisticamente potrebbe slittare a dicembre. Allo stato sono stati approvati i progetti esecutivi del tratto Sibari-Mandatoriccio e Crotone-Simari Crichi. Nel primo tratto rientra, ovviamente il territorio di Corigliano Rossano.

I progetti di ammodernamento approvati sono stati finanziati per un ammontare di 3 miliardi di euro per un totale di circa 140 chilometri per entrambe le tratte, per come ci ha spiegato Fabio Pisciuneri, responsabile del settore mobilità trasporti e sicurezza stradale - sicurezza sul lavoro della Provincia di Crotone che ha una conoscenza capillare dell’intero progetto di ammodernamento. «Finora si sono fatte solo tante, troppe parole. Se negli anni alle parole si fossero scelti i fatti oggi tutti noi potremmo godere di un’opera che avrebbe rivoluzionato le sorti di questa terra. Abbiamo perso molto tempo, ma sul finanziamento stanziato sono tranquillo e le opere dovrebbero partire nei tempi indicati».

