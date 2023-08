Castrovillari, nonna scaltra fa arrestare il truffatore

«Nonna, sono io. Ho un problema. Tra poco mi arriverà un pacco a casa tuta. Io non posso passare, occupatene tu. Ah, un’altra cosa, devi anticipare 5mila euro. Poi, passo a prendermi il pacco e ti restituisco i soldi». Detta così, al telefono sembrava vera. Vera come la voce del giovane discendente. Probabilmente, clonata con l’intelligenza artificiale. Un deepkake vocale che, tuttavia, deve aver lasciato qualche dubbio nell’anziana donna che, nonostante gli acciacchi dell’età (ultranovantenne) ha mostrato una lucidità sorprendente. E mentre pensava, il telefono tornava a squillare. Questa volta, dall’altra parte della cornetta uno sconosciuto: «Signora, sono un amico di suo nipote. sto per arrivare a casa sua con un pacco per lui. E, non so se è già stata avvertita. Dovrà consegnarmi cinquemila euro. Ecco, resti con me al telefono così mi renderà più facile trovare la sua abitazione. Sa, io non sono di Castrovillari». Una richiesta che ha chiuso il giro d’orizzonte sulle perplessità che, a quel punto, ha preso il telefonino e ha chiamato il nipote, quello vero. Che, naturalmente, era all’oscuro di tutto e ha informato i carabinieri. Dalla centrale operativa partiva subito l’ordine del capitano Pasquale Del Prete, con priorità assoluta.

