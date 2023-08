Tentano di raggirare gli anziani di Castrovillari, prosegue la caccia ai truffatori seriali

Sono prevalentemente di origine campana i truffatori seriali degli anziani. Negli ultimi due mesi, infatti, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto tre persone, tutte della Campania, con l’accusa di aver truffato o, come successo sabato scorso, tentato di raggirare anziani indifesi con la classica telefonata di abboccamento. L’episodio ha interessato un’anziana di Castrovillari che, nelle prime ore del pomeriggio, ha ricevuto una chiamata telefonica durante la quale l’interlocutore, identificandosi nel nipote, la avvisava che di lì a breve sarebbe passato un corriere per la consegna di un pacco, al quale avrebbe dovuto corrispondere un’ingente somma di denaro non avendo avuto modo di pagarlo in anticipo.

La signora però ha pensato bene di non fidarsi immediatamente e nonostante l’interlocutore cercasse di tenerla occupata telefonicamente, è riuscita a chiamare direttamente il proprio nipote che, intuendo si trattasse di un tentativo di frutta, ha subito avvisato i Carabinieri. Analogo il caso scoperchiato qualche settimana fa dai Carabinieri di Saracena, bravi ad arrestare l’autore di un raggiro in piena regola. L'arrestato, di origini campane, s’era presentato nelle vesti di avvocato prospettando alla donna che il figlio non stava ottemperando al pagamento di una fantomatica assicurazione, motivo per il quale rischiava di avere dei problemi. La donna, evidentemente allarmata per le sorti del familiare, procedeva così a consegnare al suo truffatore tutti i contanti ed i monili in oro che aveva, in quel momento, in casa nell’erronea convinzione che detti beni sarebbero serviti per risolvere le problematiche del figlio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza