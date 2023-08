Nel corso di servizi svolti dalla polizia di Cosenza nel centro cittadino durante il periodo estivo, un 43enne pluripregiudicato è stato arrestato e posto ai domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 885 grammi di eroina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.