Scuola in Calabria, gli invisibili resistono e annunciano: presto una pioggia di ricorsi

Si comincia. Oggi è il giorno della presa di servizio, e per molti anche del primo collegio dei docenti, per quanti in estate hanno cambiato scuola per una o l’altra ragione: assegnazione provvisoria, utilizzazione, trasferimento ottenuto in primavera, immissione in ruolo o incarico annuale portato a casa due giorni fa. Per gli altri, invece, solo l’eventuale collegio dei docenti che molte scuole hanno comunque differito a lunedì 4.

Possibile on line

Un’importante novità per la presa di servizio, anzitutto dei docenti con la valigia, è chiarita dalla Cisl Scuola, che fa riferimento ai docenti assunti lo scorso anno con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo e confermati nel 2023/24. «Non saranno costretti a recarsi nella scuola di titolarità per firmare il proprio contratto, qualora abbiano ottenuto l’assegnazione provvisoria in sede diversa, nella quale dunque potrà avvenire direttamente la loro presa di servizio. Con la nota 51325 del 30 agosto 2023, a firma del direttore generale per il Personale, il ministero fornisce infatti chiare indicazioni sulle modalità con cui può essere apposta la firma sul contratto, avvalendosi delle opportunità offerte dalla digitalizzazione e semplificazione del processo di sottoscrizione. Ciò rende possibile firmare il contratto attraverso la piattaforma ministeriale di firma elettronica avanzata (FEA) denominata “Sigillo”, già a disposizione delle istituzioni scolastiche nell’ambito del Sidi».

