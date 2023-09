Rende, il ministro Bernini sarà ospite dell’ateneo di Arcavacata

Un ateneo d’avanguardia. Con vaste proiezioni internazionali e una considerazione elevatissima nel mondo accademico italiano: l’Università della Calabria si prepara a vivere con entusiasmo la prossima stagione di corsi e seminari. E il rettore Nicola Leone, motore instancabile dello slancio avuto dal campus di Arcavacata negli ultimi due anni, annuncia l’apertura dell’anno accademico, fissato per venerdì 15, con la partecipazione del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

La presenza del rappresentante del Governo nazionale testimonia, ancora una volta, di quale prestigio goda la sede universitaria che ebbe in Beniamino Andreatta, in anni ormai lontani, uno dei suoi maggiori propulsori. I ragazzi e le ragazze degli istituti scolastici regionali guardano con sempre crescente interesse alle offerte formative che ormai in ogni settore l’università garantisce: Giurisprudenza, Medicina, Fisica, Ingegneria, Umanistica, Turismo, Scienza della Formazione Primaria, Scienza dell’Educazione, Scienze Politiche e sociali, Archeologia, Dams, Lingue straniere solo per citare alcuni settori.

