'Ndrangheta: 49enne trovato morto in campagna a Corigliano Rossano, oggi l'autopsia sul cadavere di Carmine Morello

Carmine Morello sarebbe stato attirato in una trappola mortale. Proseguono a ritmo serrato le indagini sulla morte del 49enne di Corigliano Rossano trovato morto in campagna. L’uomo, già coinvolto in operazioni di 'ndrangheta, è stato trovato senza vita ieri mattina in una zona di campagna tra Mirto e Cropalati nel Cosentino. Di lui si erano perse le tracce dal 9 di agosto da quando non ha fatto più ritorno a casa.

Gli inquirenti hanno rinvenuto un sms sul suo cellulare in cui gli veniva dato un appuntamento e gli veniva chiesto di lasciare il telefono. Lui così fece: lasciò il cellulare nel negozio di un suo amico e si allontanò in sella alla sua moto.

Era il 9 agosto scorso. I suoi familiari non vedendolo rientrare hanno dato l’allarme e sono state avviate le indagini. Ieri mattina il suo corpo senza vita è stato trovato in una zona di campagna, località Strange, tra Mirto e Cropalati. Il 49enne è stato colpito da una scarica di proiettili. Morello era stato coinvolto nell’operazione «Stop» della Dda di Catanzaro ma era stato poi assolto con sentenze passate in giudicato. Oggi verrà eseguita l’autopsia sul cadavere dell’uomo.