Tragedia ad Amantea, 27enne travolto da un treno. Era vicino ai binari per ammirare i fuochi d'artificio. La Procura apre un'inchiesta

Tragedia durante la festa di San Francesco a Campora San Giovanni. Dopo il concerto di Adriano Pappalardo ed in prossimità dello spettacolo pirotecnico che da sempre sancisce la fine delle celebrazioni, un gruppo di giovani avrebbe cercato di raggiungere il mare tagliando dai binari della stazione, con lo scopo di godersi al meglio lo spettacolo di luci. Purtroppo le cose non sono andate per come previsto. Poco prima dell’1, un 27enne del posto, Francesco Paradiso, è stato investito dal treno Intercity 794 in transito lungo la linea ferrata di Campora San Giovanni, proveniente da Reggio Calabria e diretto alla stazione di Torino Porta Nuova. Il giovane, secondo quanto riportato in una prima ricostruzione dei fatti era in compagnia di altre due persone, tra cui la sorella più piccola, che sono riuscite ad evitare l'impatto con il mezzo.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato, con le ambulanze e le sirene delle auto delle forze dell’ordine che hanno risuonato per le vie di Campora San Giovanni e con i partecipanti alla festa che non hanno potuto fare altro che associarsi al dolore della famiglia della vittima per quanto avvenuto.

Un momento della festa

Procura apre fascicolo

Non è ancora chiara la dinamica dell’investimento che non ha lasciato scampo al ventisettenne. Sull'episodio la Procura di Paola, che è competente per territorio, ha aperto un fascicolo. Le indagini sono state affidate alla Polfer di Lamezia Terme che sta raccogliendo le testimonianze delle altre persone presenti. La notizia della tragedia, malgrado l’ora tarda, si è diffusa in un baleno tra gli abitanti di Campora San Giovanni, al confine con la provincia di Catanzaro, già in allarme per il frenetico andirivieni di mezzi delle forze dell’ordine e dei soccorsi.