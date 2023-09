Trebisacce, chiesa a lutto per la scomparsa di monsignor Gaetano Santagada

La Diocesi di Cassano annuncia il ritorno alla casa del Padre di Mons. Gaetano Santagada. È stato il vescovo e vice presidente della Cei, Mons. Francesco Savino, unito in preghiera al presbiterio diocesano, ai diaconi, ai religiosi, ai fedeli laici e unitamente alla famiglia e alle comunità parrocchiali di Trebisacce, a dare commosso la triste notizia, della morte di mons. Santagada avvenuta nella mattinata di oggi presso la propria abitazione. Lo stesso presule cassanese nella giornata di domenica si era portato al capezzale del confratello per confortarlo e benedirlo.

Mons. Gaetano Santagada, originario di Villapiana, dopo aver terminato il cammino di discernimento presso il seminario minore a Cassano e aver proseguito al Seminario maggiore “Pio X” di Catanzaro, è stato ordinato presbitero il 6 agosto 1966 ed è stato parroco per diversi anni di Albidona per poi passare alla parrocchia della Madonna della Pietà di Trebisacce dove si è fatto apprezzare e ben volere dai parrocchiani. Nel 1972, al termine del regolare corso di studi accademici presso l’università di Napoli, ha conseguito la Laurea in Teologia e, durante il ministero episcopale di Mons. Bertolone ha ricevuto la nomina a Monsignore conferitagli con bolla pontificia da Papa Benedetto XVI. I funerali si svolgeranno mercoledì 6 settembre alle ore 17 nella parrocchia Madonna della Pietà di Trebisacce. La camera ardente sarà allestita, presso la suddetta Chiesa a partire dalle ore 18 di oggi.