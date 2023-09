Scuola, a Cosenza supplenze annuali per 212 docenti precari

È arrivato. Ieri mattina l’Ambito territoriale provinciale ha dato il via libera al secondo turno di nomina che ha garantito una cattedra, intera o uno spezzone a 212 docenti precari inseriti nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze. Ci sono anche due appartenenti al Personale educativo e quindi non docenti. Molti i prof di sostegno che hanno ottenuto la supplenza sino al termine delle attività didattiche, assieme a professori impegnati sul posto comune. Tanto nella scuola Primaria quanto nelle Secondarie di primo e secondo grado.

Quasi tutte le cattedre assegnate con questo turno di nomina sono state disponibili in seguito alla rinuncia dei docenti cui erano state precedentemente assegnate. Magari perché si trattava d’uno spezzone, quindi con la metà dell’impegno orario (9 ore) e inevitabilmente la metà dello stipendio, oppure perché era una sede scomoda da raggiungere. O magari, ancora, perché assegnata a docenti che avevano già ottenuto l’immissione in ruolo in altre parti d’Italia grazie alle possibilità offerte da Call e Mini Call veloce. Quando è stata comunicata loro l’affidamento della supplenza, perciò, hanno preferito restare sulla cattedra assegnata con l’assunzione a tempo indeterminato, lasciando libero lo scranno annuale.

Palazzo Lecce ha fatto uno sforzo importante per chiudere questo secondo turno di nomina in questa settimana, in modo che i docenti possano prendere servizio subito (alcuni lo hanno fatto già ieri), in modo da essere in classe il primo giorno di scuola. Nelle prossime settimane arriveranno altri turni di nomina per coprire eventuali, ulteriori disponibilità. A questo punto, salvo errori, si tratterà dei posti di sostegno in deroga che l’Ufficio scolastico regionale concederà per soddisfare le richieste dei cinque Atp che raccolgono le istanze dei dirigenti scolastici i quali, a loro volta, ricevono le certificazioni sanitarie dei genitori di studentesse e studenti tutelati dalla legge 104/92. Un’ulteriore siringata di posti in deroga sul sostegno dovrebbe arrivare a metà ottobre, o forse prima.

