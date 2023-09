Cosenza, bici rubate e gettate nel fiume Busento. Recuperate dal Comune

L’estate ancora non è andata via e la città fortunatamente è invasa da comitive di turisti che osservano le bellezze del territorio, gli angoli più suggestivi, le opere del Museo all’aperto di corso Mazzini, sotto l’abile regia di esperte guide.

Tra i monumenti che in questi giorni sono sotto osservazione fino a ieri ce n’era però uno che infastidivba l’occhio del cultore attento e sorprende quello del navigato fotografo a caccia di scatti interessanti. Così è facile farsi immortalare davanti ai due “Bronzi” di Sasha Sosno e al “Sette di Cuori” di Sosno o a “Ettore e Andromaca” di De Chirico. Ma anche fermarsi sul ponte Mario Martire, a una delle due porte d’ingresso del centro storico, per fotografare quelle due biciclette gettate chissà da chi nel letto del fiume Busento. Due mountain bike che da lontano sembrano seminuove. Probabilmente, sono state rubate ai legittimi proprietari. Il ladro poi ha deciso di disfarsene nel modo peggiore possibile: deturpando la natura.

Nella giornata di ieri, dopo lo spunto offerto da Gazzetta del Sud, il sindaco Caruso ha disposto la rimozione delle bici in questione dal letto del fiume.