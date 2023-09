San Giovanni in Fiore, cinque milioni per la ciclopedonale: attraverserà il Parco della Sila

Assegnati 5 milioni al Parco nazionale della Sila di Lorica per completare la ciclovia e la ciclopista: opere infrastrutturali di mobilità lenta e sostenibile. Questo il sunto della riunione di giovedì 7 svoltasi alla Cittadella. Una notizia lodevole se davvero si crede nello sviluppo della “Perla” della Sila: sin qui in affanno e realmente mai decollata anche per difetto di diversi “furbi”, ai quali donarono dei suoli con l’impegno di edificare (pena la riconsegna delle superfici )e costoro disattesero quanto sottoscritto, fin quando tutto finì nel dimenticatoio. Acqua passata si dirà, ma che ha influito sicuramente sul decollo di Lorica. Tornando alla riunione di Catanzaro dell’altro ieri, cui hanno dato voce i dirigenti regionali Giovanni Aramini e Salvatore Siviglia, compresi i vertici di tutti i parchi calabresi e il regionale delle Serre. Per la Riserva di Lorica c’erano il direttore Ilario Treccosti e Domenico Cerminara, responsabile del Servizio Pianificazione, i quali hanno esposto i nuovi studi di fattibilità tecnica ed economica redatti dai tecnici della stessa Riserva. L’importante finanziamento è finalizzato al completamento di opere avviate con la programmazione Comunitaria 2014-2020 e interesseranno, nello specifico, il prolungamento della Ciclopista dell'Ampollino (dal Teatro Tenda alla Darsena); il compimento della Ciclopista di Villaggio Mancuso con il tratto sino al Centro Visita Garcea ed il tratto di Carbonello-Villaggio Racise sino a località Pantane in prossimità del Bivio per Catanzaro. Sarà, inoltre, realizzata la nuova ciclopista del lago Arvo sino a Baracchella (testa bacino) in agro di Aprigliano che si aggiunge al primo tratto, già finanziato dal dicastero dell’Ambiente (Mase) a breve appaltato, che partendo dalla sede del parco porterà al Centro di canottaggio sulle sponde dell’Arvo. Per l’architetto Treccosti, la somma finanziata insieme a quelle ricevute dal Mase, consentiranno di completare gli interventi di ciclovia e ciclopiste.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza