Cosenza, il 16enne morto nell'incidente. Il dolore del questore, ma i genitori presentano denuncia

«Siamo profondamente addolorati per la morte tragica del giovane Antonio Ruperti. A nome mio e di tutte le poliziotte e i poliziotti, madri e padri di famiglia, esprimo dolore e vicinanza alla sua famiglia». Il questore di Cosenza, Michele Maria Spina, ha espresso vicinanza alla famiglia del 16enne che nella giornata di sabato è morto in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto sabato mattina. Antonio era a bordo di una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto della Polizia. L’incidente è avvenuto nel centro di Cosenza tra le vie Falvo e Martorelli. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e il ragazzo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Nel tardo pomeriggio di sabato, però, il suo cuore ha smesso di battere. Dolore e sgomento in città per una morte così tragica. Nell’immediatezza dei fatti gli agenti della Polizia municipale di Cosenza hanno eseguito gli accertamenti e le verifiche previsti, ma del caso sono stati informati sia la Procura di Cosenza che quella dei minori di Catanzaro. Dai primi accertamenti, è emerso che il giovane guidasse senza patente un mezzo che era sprovvisto di copertura assicurativa e di revisione. Ma sulla vicenda saranno eseguiti approfonditi accertamenti proprio per fare in modo che venga fatta chiarezza sulla dinamica dell’incidente. I genitori del ragazzo, ieri, hanno presentato una formale denuncia ai carabinieri proprio perché venga fatta luce sulla dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.