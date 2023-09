Castrovillari, l’allarme di Lo Polito: «L’Itg non ha nuovi iscritti»

«Non si è riusciti a formare una prima classe all’Istituto per Geometri di Castrovillari». È una opportuna precisazione, infatti, quella effettuata recentemente dal sindaco, Domenico Lo Polito. Tutto a causa delle continue voci di soppressione legate all’Istituto tecnico per Geometri intitolato al magistrato “Fedele Calvosa”. Sullo sfondo ci sarebbe lo spettro del dimensionamento scolastico che costa caro in termini di autonomia. L’Itg, che ha formato decine di generazioni di Geometri, sta attraversando il momento più delicato della sua storia, stavolta caratterizzata dalla parabola discendente delle iscrizioni: si tratta di una picchiata che non ha avuto momenti di pausa, neanche nell’ultimo periodo in cui il forte calo delle nascite ha fatto registrare, ma questo per tutte le scuole cittadine, una sensibile diminuzione di nuove generazioni di studenti, tanto che nel 2017-2018 il liceo scientifico “Enrico Mattei” e l’Itgc “Pitagora-Calvosa” sono stati accorpati in un unico Istituto d’istruzione Superiore. «L’Istituto tecnico per Geometri, scuola secondaria di secondo grado, quindi di competenza della Provincia di Cosenza, non ha avuto – aggiunto il primo cittadino – alcuna soppressione di corsi e non è stata neppure soppressa questa antica istituzione scolastica cittadina, tra l’altro completamente saldata alla Ragioneria di Corso Calabria».

