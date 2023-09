Cessato allarme: la nave “Aya-M” dal Tirreno cosentino è in rotta verso la Libia

Tanto rumore per nulla? La Aya-M è ormai uscita fuori dalle acque italiane per raggiungere la Libia. Il caso della nave battente bandiera di Panama ha tenuto banco sul litorale del Tirreno cosentino per la stranezza di quelle manovre effettuate (Up&Down, così è definita tecnicamente il sali e scendi) a largo della costa tra Cetraro e Amantea. Dovranno essere la Procura di Paola e la Capitaneria di Porto, nel caso se ne ravvisi la necessità, ad approfondire la questione.

La sua uscita dalle acque italiane è servita a tranquillizzare la popolazione che a riguardo di navi con carichi pericolosi ne è stata interessata in altre occasioni in passato.

Il consigliere regionale Sabrina Mannarino riferisce ora che la Aya-M è tornata sulla sua rotta e non si sono registrate anomalie tali da giustificare un ulteriore intervento. Tuttavia nel caso di permanenza sarebbe stata interessata, dallo stesso esponente di Fratelli d’Italia, la Procura di Paola.

Anche la Capitaneria di Cetraro come spiega il consigliere regionale Fernando Laghi ha rassicurato che la nave fosse opportunamente monitorata. Ma nessun controllo sarebbe stato effettuato. E su questo punto l’associazione Legalità Democratica giudica anche strano un altro particolare «dopo le varie segnalazioni e la nostra richiesta pubblica di ispezione alla Capitaneria di Porto, la nave è immediatamente partita per la Libia».

