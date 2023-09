Cosenza, è morto lo scrittore Franco Galiano: si impegnò anche nell'opera di divulgazione del cedro

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa dello scrittore, saggista e poeta Franco Galiano. La triste notizia ci ha colti di sorpresa. E pensare che solo qualche mese addietro avevo avuto il piacere di premiarlo nella Sala Quintieri del Teatro Rendano in occasione della presentazione del suo ultimo libro, “Epifania Mediterranea”, per iniziativa della commissione cultura di Palazzo dei Bruzi, presieduta da Mimmo Frammartino”. Lo afferma il Sindaco Franz Caruso nell'apprendere della scomparsa, avvenuta oggi, dell'intellettuale di Santa Maria del Cedro, Franco Galiano.

“Con Franco Galiano – sottolinea Franz Caruso - scompare una figura particolarmente poliedrica, nella quale convivevano molteplici aspetti: lo scrittore, il saggista, il poeta, ma anche l'autore di opere per il teatro. Persona di innegabile cultura, molto legato alla sua terra, si impegnò incessantemente anche nell'opera di divulgazione del cedro, eccellenza e grande risorsa della sua terra d'origine, divenendo Presidente dell'Accademia Internazionale del Cedro. In questa veste contribuì notevolmente alla promozione e alla diffusione del cedro calabrese all'estero, divenendone autentico ambasciatore. La produzione letteraria e poetica come quella di divulgatore del cedro – ha aggiunto Franz Caruso – non devono essere tenute disgiunte, però, dall'impegno che Franco Galiano seppe profondere in politica. Socialista della prima ora – ha detto ancora Franz Caruso – Franco fu dirigente provinciale del PSI ed esponente di quell'ala sinistra che si richiamava alle posizioni di Pino Iacino, tant'è che con lo stesso Iacino abbiamo assistito al Rendano alla presentazione dell'ultimo libro di Galiano. Nel partito diede un contributo importante, di spessore. Una militanza attiva che ebbe modo di estrinsecarsi in un periodo nel quale nelle sezioni il confronto era sì acceso e serrato, ma sempre improntato al rispetto”.

Il Sindaco ha poi indirizzato le sue più sentite condoglianze e quelle dell'Amministrazione comunale ai familiari di Franco Galiano.