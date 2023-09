Cosenza, varata la strategia di rilancio dell’area della Città vecchia

La rinascita della città vecchia. Coltivata nel tempo con una mirata strategia d’interventi. Una strategia disegnata dal sindaco socialista Giacomo Mancini, spinta ancora dopo dal primo cittadino Mario Occhiuto e ora rilanciata con forza dal socialista Franz Caruso. L’ultimo atto è stata la firma del patto che sancisce il passaggio temporaneo all’Unical dello storico Palazzo Spadafora, costruito nel XV secolo sui resti di un edificio termale di epoca romana e recuperato dal Comune. L’immobile diventerà la sede temporanea (finché non sarà pronta quella definitiva del Convitto nazionale “Bernardino Telesio”) di dieci start-up selezionate dall’ateneo di Artcavacata. Un grande laboratorio che mette insieme l’“Open incubator”, un progetto inserito tra le iniziative finanziate dal Ministero della Cultura.

La città vecchia è al centro di molti interventi programmati: per esempio quelli su corso Vittorio Emanuele per un importo di cinque milioni di euro. I lavori consentiranno la riapertura in sicurezza di uno snodo viario lungamente penalizzato. Nel giro di una decina di anni, i luoghi cari al filosofo Bernardino Telesio e, ancor prima, all’imperatore Federico II di Svevia, otterranno un positivo cambiamento. Un cambiamento atteso ormai da lustri e realizzato grazie alla concreta attenzione mostrata dal governo centrale e dalla Regione oltre che dalle amministrazioni comunali delle ultime legislature.

