Esplode bombola di gas a Rende, una ragazza di 19 anni in condizioni disperate

L'esplosione di una bombola di gas all'interno di un appartamento posto al quinto piano di uno stabile in via Verdi a Rende, ha provocato il ferimento di una donna di 19 anni di origine polacca, in gravi condizioni. Dopo il boato è scattato l'allarme e la ragazza è stata soccorsa dal personale del 118 che l'hanno subito trasferita all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Le condizioni della ferita, che ha perso conoscenza, appaiono disperate. La giovane è stata trasferita al centro grandi ustionati di Bari. I carabinieri stanno compiendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Informata tempestivamente la Procura bruzia che sta coordinando le indagini. Si è trattato - questo è apparso a tutti chiaro - di un incidente domestico.